¿Cómo encaja C1 en su entorno?

El proyecto está guiado por los 4 pilares del desarrollo sostenible. Su diseño fue certificado como Alta Calidad Ambiental (HQE) - Infraestructura Sostenible en © mayo de 2022 y se llevarán a cabo acciones monitorizadas y controladas durante toda la duración de los trabajos y hasta su puesta en marcha. Será necesario desbrozar o deforestar en varios puntos a lo largo de la ruta. Estas operaciones estarán limitadas a lo estrictamente necesario. Este es un paso preliminar esencial para el inicio de las obras de tus futuras estaciones. Se realizan en invierno, fuera del periodo de cría de aves y murciélagos. Un equipo de ecólogos ha realizado un inventario de los sitios con problemas ecológicos aguas arriba del trabajo, y garantizará su conservación y preservación durante todo el trabajo en las estaciones. Para saber más sobre C1 y el medio ambiente, consulta el folleto.