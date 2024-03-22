¿Cómo se integró la línea en el paisaje y se diseñó la arquitectura de las estaciones?

Se ha prestado especial atención a la integración paisajística y arquitectónica de las estaciones, los pilones y toda la línea. Cada una de las estaciones ha sido diseñada para adaptarse a su entorno: el paisaje boscoso de La Végétale, el carácter urbano de Pointe du Lac, los barrios residenciales de Temps Durables o el paisaje mixto agrícola y urbano del distrito de Bois Matar. El diseño de los edificios, así como los caminos peatonales, las rutas ciclistas y el paisajismo, garantizan la continuidad con los espacios públicos existentes. Todos los complejos son 100% accesibles. Las estaciones del Cable C1 están todas en la planta baja y los pasajeros acceden a ellas sin escaleras ni ascensores. Están en gran medida abiertos al exterior y ofrecen espacios de alta calidad y acogedores. Para lograr un objetivo de sobriedad energética, se han tomado varias decisiones importantes: materiales sostenibles y bajos en carbono, aislamiento térmico eficiente, calefacción limitada a las instalaciones operativas mediante bomba de calor, iluminación natural y LED, instalación fotovoltaica en la estación Limeil-Brévannes, etc.