¿Cómo están organizados los pasajeros para subir y bajar?

El embarque y desembarco de los pasajeros está secuenciado para optimizar los flujos y proporcionar la máxima comodidad para todos: los pasajeros prioritarios suben primero y salen de la cabina los últimos. Cuando las puertas se abren automáticamente, las cabinas viajan a una velocidad muy lenta de unos 9 cm/segundo, lo que permite a los pasajeros entrar y salir de las cabinas con seguridad. Dependiendo de los requisitos, las cabinas pueden reducirse más la velocidad o detenerse. El personal del operador, presente en cada una de las estaciones del C1 Cable, garantiza la seguridad, regula los flujos y facilita, si es necesario, el embarque o desembarco de los pasajeros. También controla la frenación o la detención de las cabinas, si es necesario o a petición de los pasajeros. En las estaciones terminales (Pointe du Lac y Villa Nova), los andenes de llegada y salida son separados. En la estación intermedia (Limeil-Brévannes, Valenton y La Végétale), los andenes de llegada y salida se comparten por dirección. En cada andén, los caudales están bien supervisados con un área dedicada a pasajeros prioritarios.