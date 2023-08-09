¿Por qué elegiste un cable urbano?

Debido a los numerosos obstáculos físicos: ferrocarril, carretera, tierra y topográficos, el teleférico se ha convertido en el medio de transporte público más relevante. El innovador transporte por cable proporcionará una respuesta concreta a las dificultades diarias de desplazamiento de los habitantes de esta zona (red limitada de transporte público, autobuses ralentizados por atascos, etc.). En definitiva, servirá a más de 20.000 residentes y 6.000 empleos. Así, las ciudades de Limeil-Brévannes, Valenton y Villeneuve-Saint-Georges se abrirán y conectarán con la línea 8 del metro en la estación Pointe du Lac y con toda la red de autobuses de este sector.