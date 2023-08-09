¿Serán accesibles las estaciones y cabañas para personas con movilidad reducida?

El Cable C1 será totalmente accesible para personas con movilidad reducida y discapacidades. Esto es una obligación legal (Ley nº 2005-102 de 11 de febrero de 2005 sobre igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas con discapacidad). La accesibilidad se ha integrado desde los primeros estudios del proyecto y su implementación continúa en consulta con asociaciones que representan PRM/PWD. Las estaciones a nivel de planta baja estarán accesibles en todas las circunstancias (no hay ascensor ni escaleras mecánicas en la ruta). Estarán equipadas con controles automáticos de billetes (CAB) ampliados. Para un confort óptimo, las personas prioritarias serán las primeras en subir y las últimas en desembarcar en las estaciones. En el andén, el personal de la estación estará presente durante todo el periodo de funcionamiento para garantizar la seguridad de las personas y la fluidez de los flujos, informar a los usuarios, prestar asistencia a los pasajeros que lo deseen hacer, reducir la velocidad de las cabinas o detenerlas, si es necesario.