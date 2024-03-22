Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
¿Por qué no extender el cable C1 hasta el RER D en Villeneuve-Saint-Georges?
Actualizado el
En esta fase, tal extensión ha sido descartada porque los estudios realizados han demostrado que implicaría impactos muy significativos en el entorno urbano. Para llegar al RER D en Villeneuve-Saint-Georges, se puede tomar el autobús 427 (por ejemplo, J1 y J2), que dará servicio a las estaciones del cable C1 La Végétale en Limeil-Brévannes y Villa Nova en Villeneuve-Saint-Georges.