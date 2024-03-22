¿Por qué solo hay líneas rectas entre dos estaciones?

Las cabinas de transporte de cable son remolcadas por un solo cable en movimiento continuo y unidireccional, entre dos estaciones. Una ruta con ángulos requeriría la construcción de estaciones intermedias adicionales. Sin embargo, cada estación adicional generaría dificultades para integrarse en un territorio densamente urbanizado y tendría impactos significativos en términos de tiempo de viaje y coste total del proyecto.