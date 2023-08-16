¿Por qué hablamos de un teleférico?

El teleférico es un medio de transporte público que consiste en uno o más cables por los que se mueven las cabinas. Muy común en las montañas, este tipo de transporte también ha demostrado su eficacia en la ciudad; este es el caso en Londres, La Paz, Hong Kong, Argel y Nueva York, y más recientemente en Francia en Brest, Toulouse y Saint-Denis (Reunión). Estos se llaman "tranvías urbanos de teleférico". La tecnología elegida para el cable C1 es la del monocable porque es la más adaptada a las especificidades del territorio y a la demanda de viaje.