¿Cuál es el vínculo entre el cable C1 y La Végétale?

El cable C1 recorre la vía verde La Végétale, entre las estaciones Limeil-Brévannes y La Végétale, durante 1,3 km. Desde el diseño de la línea C1, se tuvieron en cuenta las características de esta vía verde. Así, los caminos que conducen a los complejos turísticos y el entorno ajardinado han sido diseñados para crear continuidad entre ambos. Se inició un diálogo continuo entre los propietarios del proyecto, Île-de-France Mobilités para el cable C1 y el Syndicat Mixte d'Étude et de Réalisation (SMER) para la vía verde La Végétale, y continuó hasta que se puso en marcha el teleférico. Como parte del trabajo en la línea de cable coincidió con el de La Végétale, entre 2023 y 2025, esta coordinación fue aún más esencial. A lo largo de toda la línea del cable C1, en y alrededor de las estaciones, las especies plantadas, el suelo y los materiales de construcción han sido elegidos para estar en armonía con las instalaciones de La Végétale. Las dos rutas también tienen en común que son 100% accesibles para todos. Promueven el uso de medios de transporte blandos y ofrecen a los usuarios espacios acogedores y verdes.