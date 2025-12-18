¿Cuál es la frecuencia del cable C1? ¿Cuántos pasajeros se esperan por hora?

La frecuencia de paso de las cabinas es inferior a 30 segundos. Se espera que el número diario de pasajeros aumente a 11.000 pasajeros diarios cuando se ponga en servicio y a 12.000 para 2030. Según estimaciones iniciales, en la hora punta de la mañana, la línea sería utilizada por 1.100 pasajeros en la dirección Villeneuve-Saint-Georges / Créteil, ya que la mayoría se dirigen a Créteil y París.

El C1 Cable emite de 5:30 a.m. a 11:30 p.m. entre semana y hasta las 00:30 a.m. los fines de semana.