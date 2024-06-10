Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
¿Qué conexiones serán posibles entre el cable C1 y la red de transporte público actual o futura?
Actualizado el
El cable C1 permitirá las siguientes conexiones:
- En la estación Pointe du Lac: Metro 8 y Bus 23, 117, 393 428
En la estación Limeil-Brévannes: Autobús 430
- En la estación de Valington: Autobús 427, 428, 430
- En la estación La Végétale: Bus E, 429, 430
En la estación Villa Nova: 427, E
- Para facilitar las conexiones del cable C1, la red de bus evolucionará entre ahora y la puesta en marcha y será objeto de comunicación con los usuarios.