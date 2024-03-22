¿Cuáles son las características de los pilones?

Se necesitarán 30 pilones para que el cable C1 funcione. Han recibido especial atención tanto en su diseño como en la elección de su ubicación. Estas zonas se han determinado en acuerdo con los actores del territorio, teniendo en cuenta el entorno urbano, cuidando limitar el impacto sobre parcelas privadas, limitando las desviaciones de la red y la deforestación, reduciendo la co-visibilidad y evitando el riesgo de colisión de vehículos de terceros con estas estructuras. A lo largo del recorrido, la altura de los pilones en línea varía según la topografía local, los obstáculos a superar y la posición de las estaciones. Las consultas lideradas por Île-de-France Mobilités permitieron cambiar la ubicación de ciertos postes durante los estudios preliminares de diseño. La altura también ha sido modificada para limitar la covisibilidad al máximo y preservar la vegetación. Por ejemplo, en las inmediaciones de las estaciones, las torres serán más pequeñas para comenzar el descenso hacia las estaciones. Por último, algunas bases de pilones estarán cubiertas con vegetación o equipadas con mobiliario urbano (asientos de madera, portabicicletas).