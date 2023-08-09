Nueva líneaCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
¿Qué equipamiento adicional está previsto en los complejos?
El equipamiento estará disponible para todos los pasajeros a lo largo de toda la ruta:
- desde los puntos de bajada y paradas de autobús: señalización, caminos de guía;
- en la estación: señalización, información visual, balizas y duchas acústicas, caminos de guía, asientos de emergencia, terminales de llamada equipados con bucles magnéticos;
- en la cabina: barras de agarre, intercomunicador, botones de llamada, información visual y sonora dinámica;
- En las inmediaciones de las estaciones: taquillas para bicicletas y aros.