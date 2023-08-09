¿Qué equipamiento adicional está previsto en los complejos?

El equipamiento estará disponible para todos los pasajeros a lo largo de toda la ruta:

desde los puntos de bajada y paradas de autobús : señalización, caminos de guía;

: señalización, caminos de guía; en la estación : señalización, información visual, balizas y duchas acústicas, caminos de guía, asientos de emergencia, terminales de llamada equipados con bucles magnéticos;

: señalización, información visual, balizas y duchas acústicas, caminos de guía, asientos de emergencia, terminales de llamada equipados con bucles magnéticos; en la cabina : barras de agarre, intercomunicador, botones de llamada, información visual y sonora dinámica;

: barras de agarre, intercomunicador, botones de llamada, información visual y sonora dinámica; En las inmediaciones de las estaciones: taquillas para bicicletas y aros.