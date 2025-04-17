¿Quién lleva a cabo el proyecto?

Desde los estudios preliminares hasta la construcción del Cable C1, la gestión del proyecto la lleva a cabo Île-de-France Mobilités, en consulta con las autoridades locales (Departamento de Val-de-Marne, las ciudades de Valenton, Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-Georges y Créteil) y todos los socios de la región. La construcción del teleférico, las estaciones y sus instalaciones está financiada por el Estado, la Unión Europea, la Región de Île-de-France y el Departamento de Val-de-Marne. Como parte de las delegaciones de servicio público y la modernización de la red de autobuses en los suburbios medios y exteriores, Île-de-France Mobilités ha designado a Transdev para operar el cable C1 y las líneas de autobús del sector. La operación del cable C1 por Transdev comenzará en 2025, hasta el final del contrato, es decir, 4 años.