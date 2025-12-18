¿Cuánto cuesta viajar de Cable C1 a Metro 8?

Si tienes un pase Navigo (diurna, semanal, mensual o anual), puedes usar el C1 como cualquier otro medio de transporte (Metro 8 y autobús). Los trayectos en cable están incluidos en tu paquete.

Si viajas ocasionalmente, la tarifa de "modo superficie" se aplica al teleférico C1, como el autobús o el tranvía.

En este caso, hay dos escenarios:

1) Utilizas billetes individuales :

2 billetes para pagar: 2,50 € para tomar el Metro (billete Metro-Tren-RER) + 2 € para tomar el cable (billete Bus-Tranvía-Cable). Eso son 4,50 € por viaje

2) Utilizas el muy ventajoso Navigo Liberté + Pass :

Precio reducido del billete + transbordos gratuitos* entre la red ferroviaria y de superficie. Eso son 1,99 € por viaje por el cable y el metro

*Condiciones de la conexión libre:

3.7.1 Cuando el titular de la cuenta realiza un viaje en autobús/tranvía/cable antes de un viaje de metro, tren, RER o Tranvía Expreso, la validación para la entrada al metro, tren, RER o Tranvía Expreso debe realizarse en un plazo de 1h30 (una hora y treinta minutos) después de la validación para la entrada al autobús/tranvía/cable.

3.7.3 Cuando el titular de la cuenta realiza un viaje en autobús/tranvía/cable tras un viaje en metro, la validación en la entrada del autobús/tranvía/cable debe realizarse en un plazo de 1h30 (una hora y treinta minutos) después de la validación en la entrada del metro.

Si el tiempo de conexión supera el permitido, el trayecto en autobús/tranvía/cable se cobrará a la tarifa actual.

Toda la información en detalle aquí: