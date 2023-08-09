¿Cuándo tuvo lugar la consulta?

Se organizó una primera fase preliminar de consulta entre septiembre y octubre de 2016, durante la cual Île-de-France Mobilités pudo presentar al público los resultados de los primeros estudios. Luego, en 2018 se inició una segunda fase de consulta continua que se llevó a cabo a lo largo del año. Finalmente, se llevó a cabo una investigación pública del 25 de marzo al 11 de mayo de 2019. Permitió a funcionarios electos, residentes, vecinos y usuarios participar en los debates y dar su opinión sobre las condiciones para la inserción del teleférico. Además, la consulta continuó con muchas partes interesadas durante los estudios previos y proyectos (autoridades locales, socios, asociaciones).