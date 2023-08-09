¿Existe alguna normativa que imponga una distancia entre cabañas y viviendas?

El cable C1 atraviesa zonas residenciales. La normativa exige una distancia mínima de 8 metros entre las fachadas de las casas y las cabañas. A lo largo del recorrido, la altura se ha adaptado tanto como ha sido posible, teniendo en cuenta las diversas limitaciones técnicas, para aumentar al máximo esta distancia de las casas vecinas y limitar los impactos visuales. Así, en toda la línea C1, la distancia más corta será de 15 metros y solo afectará a un edificio. En Créteil, por ejemplo, las cabañas serán anchas y altas: pasarán más altas que el tejado de los edificios más cercanos. Las cabinas también serán opacas en su parte inferior para evitar vistas hacia abajo. También estará prohibido viajar de pie en la cabina.