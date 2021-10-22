¿Quién fabrica Cable 1?
Île-de-France Mobilités es el propietario del proyecto C1 Cable. En este ticket, se garantiza la coherencia técnica y financiera del proyecto y se garantiza el cumplimiento del programa. En su calidad de Autoridad Organizadora de Transporte, diseña, organiza y financia el transporte público para todos los residentes de Île-de-France. Junto con los diversos financiadores del proyecto, como el Estado, la región de Île-de-France, el Val-de-Marne, Île-de-France Mobilités financia el 100% de las cabañas y la operación del C1 Cable.
El consorcio responsable del diseño, construcción y mantenimiento del cable C1
Para afrontar los retos del proyecto C1 Cable, Île-de-France Mobilités ha elegido un consorcio coherente, formado por 5 empresas: Doppel France. Su experiencia probada en diseño, construcción y mantenimiento, así como su excelente conocimiento del territorio, garantizan el éxito del proyecto.
Como líder del consorcio, Doppelmayr está diseñando e implementando el sistema de transporte de góndola y el mantenimiento general del cable C1
Doppelmayr Francia, con sede en Modane en Saboya, es la filial francesa del Grupo Doppelmayr, el principal fabricante mundial de sistemas públicos de transporte por cable con: 15.000 instalaciones construidas, incluidas 59 en zonas urbanas, 247 puntos de interés y 7 lanzaderas automáticas al aeropuerto. Cuenta con una amplia experiencia en transporte urbano con proyectos en grandes ciudades como Londres (Reino Unido), La Paz (Bolivia), Singapur y Ciudad de México (México). CWA, una filial del Grupo Doppelmayr, fabrica las cabinas.
Realiza la ingeniería civil de las estaciones y los cimientos de los pilones para el Cable C1
Este grupo independiente, cuya historia se ha forjado en la industria ferroviaria desde 1846, opera en Francia e internacionalmente en 6 áreas de especialización: construcción, energía, ingeniería civil y cimientos, bienes raíces, obras públicas y concesiones. En Francia, la filial de ingeniería civil Spie batignolles participa en importantes proyectos de transporte y movilidad como Eole (RER E), el Grand Paris Express y el Lyon-Turin (La Transalpine).
Diseñó la arquitectura de las estaciones y los pilones, así como el paisajismo del cable C1
Esta agencia con sede en París ha sido ganadora de numerosos proyectos que demuestran su interés y experiencia en el ámbito del transporte público. Este estudio de arquitectura es reconocido por la integración eficiente de sus proyectos.
Garantiza para el Cable C1 la ingeniería general del proyecto en la gestión integrada de proyectos y el suministro de sistemas relacionados con el sistema de transporte
Egis es un líder francés en gestión de proyectos de transporte, especializado en el diseño, integración, equipamiento y operación de sistemas de transporte. Egis ha participado en todos los proyectos de transporte por cable urbano en Francia (proyectos, estudios o implementación).
Esta empresa, con sede en Valenton, se especializa en carreteras y redes en Val-de-Marne, así como en el desarrollo de espacios verdes y ajardinados.