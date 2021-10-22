¿Quién fabrica Cable 1?

Île-de-France Mobilités es el propietario del proyecto C1 Cable. En este ticket, se garantiza la coherencia técnica y financiera del proyecto y se garantiza el cumplimiento del programa. En su calidad de Autoridad Organizadora de Transporte, diseña, organiza y financia el transporte público para todos los residentes de Île-de-France. Junto con los diversos financiadores del proyecto, como el Estado, la región de Île-de-France, el Val-de-Marne, Île-de-France Mobilités financia el 100% de las cabañas y la operación del C1 Cable.

El consorcio responsable del diseño, construcción y mantenimiento del cable C1

Para afrontar los retos del proyecto C1 Cable, Île-de-France Mobilités ha elegido un consorcio coherente, formado por 5 empresas: Doppel France. Su experiencia probada en diseño, construcción y mantenimiento, así como su excelente conocimiento del territorio, garantizan el éxito del proyecto.