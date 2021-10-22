La estación de motores, minerales y vegetales

El complejo se encuentra en un sector emergente de Limeil-Brévannes y en la extensión directa y natural de La Végétale. El lugar albergará la estación, el puesto de mando centralizado de la línea y el taller-garaje necesario para el aparcamiento de las cabinas y su mantenimiento. Esta estación también será el centro neurálgico de la línea, ya que albergará las locomotoras de la misma. Una vasta explanada precederá el acceso a la estación. Este nuevo espacio público ofrecerá un lugar de encuentro acogedor tanto para viajeros como para caminantes.

Como extensión de La Végétale

Todo el acceso al resort será nivelado desde las carreteras. Las pendientes progresivas, cómodas y accesibles para todos, se adornarán con plantas diversificadas y mostrarán una paleta de colores que cambian según las estaciones. Las zonas plantadas también proporcionarán superficies de infiltración para el agua de lluvia. Al norte del balneario, un prado rural, de interés ecológico y salpicado de árboles endémicos de la región, cubrirá los terraplenes evitando la erosión del suelo a largo plazo. Estos montículos provendrán de los restos que emanan de los trabajos en la estación y la explanada. Todos los nuevos espacios públicos creados alrededor de la estación ofrecerán lugares para relajarse a la sombra de los árboles plantados como parte del proyecto, así como muebles para descansar y esperar.