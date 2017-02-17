20 de febrero al 24 de marzo de 2017: consulta sobre la remodelación de la estación Val de Fontenay

Fecha de publicación: 17 de febrero de 2017

Con 100.000 pasajeros diarios, Val de Fontenay es la estación líder en la región oriental de Île-de-France.

Para 2030, el número de visitantes a Val de Fontenay aumentará un 70% debido a la llegada de nuevos proyectos de transporte y desarrollo urbano en la zona.

Por ello, el STIF y sus socios han realizado estudios para replantear la disposición general y la operación de laestación, con el fin de mejorar la calidad del servicio para todos los pasajeros y preparar la llegada de nuevos modos de transporte.

Hoy en día, este proyecto se presenta al público durante la consulta del 20 de febrero al 24 de marzo de 2017.

La consulta es un momento de información e intercambio entre los socios del proyecto y el público, y tiene como objetivo recopilar las opiniones de todos: viajeros, residentes, empleados, asociaciones, etc. para luego enriquecer el proyecto integrando las necesidades y expectativas expresadas de la mejor manera posible.

Descubre el proyecto y exprésate en la web: http://www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr/