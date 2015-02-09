2862 reseñas: ¡una movilización excepcional!

Fecha de publicación: 9 de febrero de 2015

Desde el 10 de enero de 2015, fecha de finalización de la consulta, el equipo del proyecto ha estado procesando todas las opiniones recibidas.

Procedentes de las tarjetas T, la página web o las hojas disponibles durante las reuniones públicas, se contabilizaron 2862 opiniones, reflejando la significativa participación de los habitantes del territorio.

Sobre la base de todas estas contribuciones y de las discusiones celebradas en reuniones públicas, el STIF y la RATP están trabajando en la elaboración de los resultados de la consulta para presentarlos a los representantes electos del STIF en 2015. Al mismo tiempo, el garante de la consulta elaborará un informe sobre el progreso de la consulta.