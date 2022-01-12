¡Pronto la investigación pública!

Fecha de publicación: 12 de enero de 2022

La investigación pública previa a la declaración de utilidad pública y la compatibilidad de los documentos de planificación urbana se celebrará del 31 de enero al 2 de marzo de 2022.

La investigación pública es una nueva etapa de participación pública que tiene como objetivo:

Presentar las características del proyecto y las condiciones para su integración en su entorno, sus impactos y las medidas para remediarlos,

Recopilar la opinión pública para proporcionar información útil para la evaluación del proyecto y perfeccionar la continuación de los estudios.

Está organizada por la Prefectura de Val-de-Marne, bajo el amparo de una Comisión de Investigación independiente, presidida por el Sr. Jean-Pierre Chaulet y compuesta por 4 miembros de pleno derecho: el Sr. Jean-François Biechler, el Sr. Jordan Bonaty, el Sr. Alain Charliac y la Sra. Nicole Soilly.

Entre todos los procedimientos de información y participación, que estarán abiertos a partir del 31 de enero de 2022, están previstas 2 reuniones públicas y 14 sesiones de la Comisión de Investigación.

Pronto encontrará en este sitio web el expediente de la consulta pública, así como toda la información y los procedimientos de participación que estará disponible durante la investigación pública.

> Consultar el decreto interprefectural y sus anexos.