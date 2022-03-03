Cierre de la investigación pública: ¡gracias por su participación!

Fecha de publicación: 3 de marzo de 2022

La investigación pública previa a la declaración de utilidad pública del proyecto de ampliación del metro 1 en Val de Fontenay se celebró del 31 de enero al 2 de marzo de 2022.

Se presentaron más de 7.000 avisos en el registro electrónico o por correo electrónico, sin contar los avisos enviados por correo o en los registros en papel. Île-de-France Mobilités y la RATP quieren agradecer a todas las personas que participaron y que se tomaron el tiempo de formular sus opiniones y propuestas.

La comisión independiente de investigación redactará ahora el informe sobre el progreso de la investigación pública y emitirá su opinión sobre el proyecto en breve. Esto se hará público en la página web del proyecto https://val-de-fontenay.metro-ligne1.fr/ y se transmitirá a los municipios correspondientes.