Sigue diciendo tu opinión hasta el 10 de enero de 2015
Fecha de publicación: 18 de diciembre de 2014
Muchos de vosotros ya habéis hablado sobre el proyecto. El tiempo para reuniones públicas terminó el 17 de diciembre. Sin embargo, aún puedes compartir tu opinión hasta el 10 de enero, fecha de finalización de la consulta.
Para expresarte, puedes:
- presenta una reseña en línea;
- rellena la tarjeta T adjunta al folleto informativo o bien la envía gratuitamente o la deposita en una de las urnas situadas en los ayuntamientos de Vincennes, Montreuil y Fontenay-sous-Bois.