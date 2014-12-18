MetroLínea 1

AmpliaciónChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Sigue diciendo tu opinión hasta el 10 de enero de 2015

Publicado el

  -  

Actualizado el

Fecha de publicación: 18 de diciembre de 2014

Muchos de vosotros ya habéis hablado sobre el proyecto. El tiempo para reuniones públicas terminó el 17 de diciembre. Sin embargo, aún puedes compartir tu opinión hasta el 10 de enero, fecha de finalización de la consulta.

Para expresarte, puedes:

  • presenta una reseña en línea;
  • rellena la tarjeta T adjunta al folleto informativo o bien la envía gratuitamente o la deposita en una de las urnas situadas en los ayuntamientos de Vincennes, Montreuil y Fontenay-sous-Bois.