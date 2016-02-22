Diagnóstico de sótanos en Verdún

Fecha de publicación: 22 de febrero de 2016

Tras la aprobación del informe de consulta en 2015, STIF y RATP están realizando estudios en profundidad sobre las dos variantes de ruta de la extensión de la línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay

Para ello, a partir del 22 de febrero de 2016 y durante 5 semanas, se realizarán estudios geotécnicos cerca del cruce de Verdún en Fontenay-sous-Bois, cerca de la variante de la futura estación.

Naturaleza del suelo, presencia o ausencia de cavidades, estudios de aguas subterráneas, etc. Estos estudios, llamados estudios geotécnicos, permitirán a los propietarios de proyectos comprender mejor el subsuelo. Tendrán muy poca interrupción para los residentes locales.

Lee la hoja informativa de la encuesta

Lo que ha pasado desde la consulta