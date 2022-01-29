Consulta pública del 31 de enero al 2 de marzo: ¡infórmate y expresaos!
Fecha de publicación: 29 de enero de 2022
El proyecto para extender la línea 1 del metro hasta Val de Fontenay está entrando en una investigación pública, un paso importante para obtener información y dar su opinión sobre el proyecto.
¿Cómo participar en la investigación pública?
Desde el 31 de enero hasta el 2 de marzo de 2022, hay a tu disposición muchos métodos de información y expresión.
Consulta el expediente de investigación
- En línea, en este sitio de la biblioteca multimedia
- En línea, en la página web de la investigación pública
- En la sede de la investigación pública:
Prefectura de Val-de-Marne
Dirección para la Coordinación de Políticas Públicas y Apoyo Territorial
Oficina de Medio Ambiente y Procedimientos de Servicios Públicos
21-29 avenida Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- En las oficinas (véanse fechas, horarios y lugares más abajo)
Como el archivo es un documento muy grande compuesto por muchos documentos, se te ofrece una guía de lectura que explica qué encontrarás en cada documento.
Consulta el archivo de información
Descubre una presentación resumida del proyecto.
Participar en reuniones públicas
El pase de vacunación será obligatorio en la entrada de los teatros (en aplicación de la Ley 2022-46 del 22 de enero de 2022).
- Jueves, 10 de febrero de 2022 a las 19:30,
para el tramo "Grands Pêchers – Centre de dépannage des trains"
En la sala Jacques Brel, 164 boulevard Gallieni, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- Martes 15 de febrero de 2022 a las 19:30, para la sección "Château de Vincennes – Grands Pêchers"
En el gimnasio Léo Lagrange, 68 Rue Eugène Martin, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Reunión con la Comisión de Investigación
En Fontenay-sous-Bois,
La Casa de la Vida Ciudadana y Asociativa, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:
- Lunes, 31 de enero de 9:00 a 12:00.
- Miércoles 9 de febrero de 14:00 a 17:00
- El sábado 19 de febrero de 9:30 a 12:30 p.m.
- Lunes 28 de febrero de 14:00 a 17:00
En Montreuil
Centro Administrativo de Altaïs, 1 lugar Aimé Césaire
- miércoles 2 de febrero de 9:00 a 12:00.
- Jueves 17 de febrero de 14:00 a 17:00
Centro comunitario, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:
- Martes 1 de marzo de 14:00 a 17:00
Neuilly-Plaisance
Hôtel de Ville, 6 rue du Général de Gaulle:
- Lunes, 31 de enero de 9:00 a 12:00.
- Lunes, 14 de febrero de 9:00 a 12:00.
- Martes 1 de marzo de 14:00 a 17:00
En París 12º
Ayuntamiento del distrito 12 Oficina AG10 – en la planta baja – cerca de la recepción general, 130 avenue Daumesnil:
- Jueves 17 de febrero de 14:00 a 17:00
- Lunes, 28 de febrero de 9 a.m. a 12 p.m.
En Vincennes
Edificio Cœur de Ville, Salle des Académiciens (planta baja), 98 rue de Fontenay:
- Miércoles 9 de febrero de 14:00 a 17:00
- Martes 1 de marzo de 15:00 a 18:00
Dando feedback sobre el proyecto
- Online, en el registro electrónico: prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.enquetepublique.net
- Por correo electrónico: [email protected]
- Por correo, a la sede de la investigación:
A la atención de la Comisión de Investigación para la ampliación del Metro 1
Prefectura de Val-de-Marne
Dirección para la Coordinación de Políticas Públicas y Apoyo Territorial
Oficina de Medio Ambiente y Procedimientos de Servicios Públicos
21-29 avenida Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- En los registros en papel disponibles:
