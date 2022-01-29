Consulta pública del 31 de enero al 2 de marzo: ¡infórmate y expresaos!

Fecha de publicación: 29 de enero de 2022

El proyecto para extender la línea 1 del metro hasta Val de Fontenay está entrando en una investigación pública, un paso importante para obtener información y dar su opinión sobre el proyecto.

¿Cómo participar en la investigación pública?

Desde el 31 de enero hasta el 2 de marzo de 2022, hay a tu disposición muchos métodos de información y expresión.

Consulta el expediente de investigación

En línea, en este sitio de la biblioteca multimedia

En línea, en la página web de la investigación pública

En la sede de la investigación pública:

Prefectura de Val-de-Marne

Dirección para la Coordinación de Políticas Públicas y Apoyo Territorial

Oficina de Medio Ambiente y Procedimientos de Servicios Públicos

21-29 avenida Charles de Gaulle

94000 CRETEIL

Como el archivo es un documento muy grande compuesto por muchos documentos, se te ofrece una guía de lectura que explica qué encontrarás en cada documento.

Consulta el archivo de información

Descubre una presentación resumida del proyecto.

Participar en reuniones públicas

El pase de vacunación será obligatorio en la entrada de los teatros (en aplicación de la Ley 2022-46 del 22 de enero de 2022).

Jueves, 10 de febrero de 2022 a las 19:30,

para el tramo "Grands Pêchers – Centre de dépannage des trains"

En la sala Jacques Brel, 164 boulevard Gallieni, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

En el gimnasio Léo Lagrange, 68 Rue Eugène Martin, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

Reunión con la Comisión de Investigación

En Fontenay-sous-Bois,

La Casa de la Vida Ciudadana y Asociativa, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:

Lunes, 31 de enero de 9:00 a 12:00.

Miércoles 9 de febrero de 14:00 a 17:00

El sábado 19 de febrero de 9:30 a 12:30 p.m.

Lunes 28 de febrero de 14:00 a 17:00

En Montreuil

Centro Administrativo de Altaïs, 1 lugar Aimé Césaire

miércoles 2 de febrero de 9:00 a 12:00.

Jueves 17 de febrero de 14:00 a 17:00

Centro comunitario, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:

Martes 1 de marzo de 14:00 a 17:00

Neuilly-Plaisance

Hôtel de Ville, 6 rue du Général de Gaulle:

Lunes, 31 de enero de 9:00 a 12:00.

Lunes, 14 de febrero de 9:00 a 12:00.

Martes 1 de marzo de 14:00 a 17:00

En París 12º

Ayuntamiento del distrito 12 Oficina AG10 – en la planta baja – cerca de la recepción general, 130 avenue Daumesnil:

Jueves 17 de febrero de 14:00 a 17:00

Lunes, 28 de febrero de 9 a.m. a 12 p.m.

En Vincennes

Edificio Cœur de Ville, Salle des Académiciens (planta baja), 98 rue de Fontenay:

Miércoles 9 de febrero de 14:00 a 17:00

Martes 1 de marzo de 15:00 a 18:00

Dando feedback sobre el proyecto