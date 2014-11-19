La primera reunión pública tendrá lugar en Vincennes el 24 de noviembre

Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2014

El lunes 24 de noviembre de 2014, a partir de las 19:30, el STIF y la RATP presentarán el proyecto para la ampliación de la línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay. Las principales características del proyecto se presentarán a los participantes y a continuación se realizará un tiempo de intercambio que permitirá a todos expresarse y hacer sus preguntas.

La reunión pública está abierta a todos, se celebrará en la sala de la École de l'Est – 108-110 rue Diderot – 94300 Vincennes: mapa de acceso