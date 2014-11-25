La segunda reunión pública tendrá lugar en Montreuil el 2 de diciembre de 2014

Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2014

El STIF y la RATP le invitan a reunirse el martes 2 de diciembre de 2014 a partir de las 18:30 para la segunda reunión pública de la consulta sobre la ampliación de la línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay. Tras la presentación del proyecto, un tiempo de intercambio permitirá a todos dar su opinión y hacer preguntas sobre el proyecto.

La reunión pública está abierta a todos, se celebrará en el centro deportivo Arthur-Ashe – 156 rue de la Nouvelle France – 93100 Montreuil: mapa de acceso

También puedes seguir esta reunión pública en directo en la account@ProlongerL1 del proyecto en Twitter