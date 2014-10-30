¡La consulta es ahora!

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2014

La consulta sobre la ampliación de la Línea 1 del Metro tuvo lugar del 10 de noviembre de 2014 al 10 de enero de 2014, bajo el amparo de una aval, la señora Claude Brévan, designada por el CNDP.

El STIF y la RATP, en colaboración con los socios del Estado y la Región de Île-de-France, desean llevar a cabo esta consulta con los habitantes, usuarios del transporte público, cargos electos, asociaciones y actores económicos del territorio para:

Recopilar sus opiniones sobre los principios y objetivos principales del proyecto;

responder a sus preguntas;

enriquecer el proyecto integrando sus necesidades y expectativas lo mejor posible para desarrollar soluciones compartidas.

No dudes en expresar tu opinión sobre el proyecto: