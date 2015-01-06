MetroLínea 1

AmpliaciónChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

La consulta termina el sábado, sigue dando tu opinión

Fecha de publicación: 6 de enero de 2015

Solo quedan cuatro días para darnos su opinión antes del sábado 10 de enero de 2015, fecha de finalización de la consulta.

Para expresarte, puedes:

  • presentar un aviso en línea;
  • rellena la tarjeta T adjunta al folleto informativo y la envías gratis o
  • depositado en una de las urnas instaladas en los ayuntamientos de Vincennes, Montreuil y Fontenay-sous-Bois.

Después, el STIF y la RATP analizarán todas las opiniones expresadas para redactar el informe de la consulta.