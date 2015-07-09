¡Los resultados de la consulta están en línea!

Fecha de publicación: 9 de julio de 2015

El 8 de julio de 2015, el Consejo de STIF adoptó el informe sobre la consulta de la extensión de la línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay y decidió continuar el proyecto, teniendo en cuenta los ricos y numerosos intercambios durante la consulta de 2014.

El Consejo STIF decidió continuar los estudios basándose en:

dos variantes de la estación de Rigollots (este y oeste), y proponen, al final de los estudios esquemáticos, la variante elegida;

una estación terminal en Val de Fontenay Est que garantiza una buena calidad de conexión en el centro del Val de Fontenay con el RER E y A, y la ampliación del tranvía T1 y la futura línea 15 Este del Metro;

un aprofundamiento de la ruta 1 que pasaba por la estación intermedia de Grands Pêchers y la ruta alternativa que servía el cruce de Verdún y permitía un terminal en Val de Fontenay Est, proponiendo luego, dentro del marco del esquema principal, la variante elegida.

Para iniciar esta fase de estudios del diagrama esquemático y del expediente de la investigación pública, se ha solicitado a los financiadores el desarrollo de un nuevo acuerdo de financiación.

La consulta se celebró bajo el amparo de un garante, Claude BREVAN, quien se aseguró de que todo transcurriera sin problemas. Al final de esta fase, elaboró su propio informe de consulta.

