El STIF elige la ruta para la ampliación de la línea 1

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2016

En la reunión del comité de seguimiento del 19 de octubre de 2016, que reunió a los socios y funcionarios electos implicados en la extensión de la línea 1 del metro, el STIF presentó las conclusiones de los estudios sobre variantes intermedias de estaciones realizados durante el último año con la RATP y explicó la elección de la ruta que pasaba por la estación Grands Pêchers.

