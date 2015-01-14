STIF y RATP agradecen a todos los participantes

Fecha de publicación: 14 de enero de 2015

La consulta sobre la ampliación de la línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay finalizó el sábado 10 de enero de 2015. Los responsables del proyecto quieren agradecer a todos los participantes la riqueza de las expresiones formuladas.

El STIF y la RATP redactarán ahora el informe de la consulta sobre la base de las opiniones transmitidas. El garante de la consulta también elaborará un informe sobre el progreso de la consulta.

La web te permitirá mantenerte informado sobre los siguientes pasos del proyecto.