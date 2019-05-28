El inicio de estudios adicionales sobre el proyecto de ampliar la línea 1 hasta Val de Fontenay

Fecha de publicación: 28 de mayo de 2019

En julio de 2018, la RATP presentó a Île-de-France Mobilités los estudios técnicos a nivel de un diagrama esquemático que incluye una estimación actualizada del coste del proyecto.

Entre julio y noviembre de 2018, Île-de-France Mobilités realizó un análisis de costes, lo que le llevó a validar diversas optimizaciones que no modificaron las características principales del proyecto.

Tras este análisis de costes, comenzó una fase de estudios adicionales a principios de 2019. En particular, incluye un estudio sobre la agrupación de las futuras estaciones "Val de Fontenay", la extensión de la línea 1 y la línea 15 del Grand Paris Express.

El objetivo de estos estudios adicionales, que comenzaron en 2019, es tener un coste consolidado del proyecto antes de presentar el archivo al Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités para su aprobación.

Hasta entonces, la caja de preguntas del sitio permanece abierta para responder cualquier otra pregunta que tengas.