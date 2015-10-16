¡Los estudios continúan!

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2015

Tras la aprobación del informe de consulta en julio de 2015, el Consejo STIF del 8 de octubre de 2015 aprobó un acuerdo de financiación por un importe de 5,5 millones de euros para continuar los estudios sobre la extensión de la línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay. La Región de Île-de-France (70%) y el Estado (30%) proporcionan la financiación.

El propósito de este acuerdo es cubrir la financiación necesaria para llevar a cabo los estudios esquemáticos, el expediente de la investigación pública y la realización de la investigación pública.

Esta nueva fase del proyecto incluye una primera fase de estudio que se centrará en profundizar la ruta 1 que pasa por la estación intermedia de Grands Pêchers, así como la ruta alternativa que atraviesa el sector de Verdún, con el fin de verificar su viabilidad técnica y su impacto en las condiciones de construcción y operación. El STIF también proporcionará la evolución del tráfico durante el horizonte de previsión de la puesta en marcha de la extensión y evaluará el interés de la ruta alternativa, con una evaluación socioeconómica inicial.

Estos estudios adicionales, necesarios para permitir la elección de una ruta entre la ruta 1 que pasa por Grands Pêchers y la ruta alternativa que sirve al sector de Verdún, permitirán finalizar un diagrama esquemático para elaborar un expediente de investigación pública basado en una única ruta.

De acuerdo con la decisión del Consejo STIF del 8 de julio de 2015, se mantendrá un sistema público de información continuo, en particular sobre la elección de la ruta que se mantendrá en el plan principal.

Próximamente habrá más información y noticias sobre estos estudios técnicos.