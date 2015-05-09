Fecha de publicación: 9 de mayo de 2015

Al finalizar la consulta sobre la ampliación de la línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay, los propietarios del proyecto, la STIF y la RATP, querían recopilar las opiniones de los participantes sobre el proceso de intercambio e información que tuvo lugar. Por ello, se publicó un cuestionario en la web del proyecto del 10 de febrero al 10 de marzo de 2015.

Este cuestionario se centró en 4 temas principales: los medios de información sobre el proyecto y la consulta, reuniones públicas, el papel del garante y los medios de expresión.

Más de 300 personas nos respondieron, y STIF y RATP quieren agradeceros sinceramente vuestra participación.

Descubre algunos de los resultados del cuestionario y descarga el informe completo.