Nueva reunión pública el jueves 24 de febrero a las 18:30
Fecha de publicación: 21 de febrero de 2022
Como parte de la investigación pública en curso sobre el proyecto de ampliación del metro 1 en Val de Fontenay, que finaliza el 2 de marzo de 2022, se está organizando una reunión pública adicional a petición de la Comisión de Investigación y en colaboración con la Prefectura de Val-de-Marne.
Esta tercera reunión pública se celebrará el siguiente:
Jueves 24 de febrero a las 18:30.
en la Salle des Fêtes en Neuilly-Plaisance
11 avenue du Maréchal Foch
El pase de vacunación se solicitará en la entrada de la habitación
La investigación pública continúa hasta el 2 de marzo de 2022
Para más información, consulte el expediente de investigación
- En línea, en este sitio de la biblioteca multimedia
- En línea, en la página web de la investigación pública
- En la sede de la investigación pública:
Prefectura de Val-de-Marne
Dirección para la Coordinación de Políticas Públicas y Apoyo Territorial
Oficina de Medio Ambiente y Procedimientos de Servicios Públicos
21-29 avenida Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- En las oficinas (véanse fechas, horarios y lugares más abajo)
Como el archivo es un documento muy grande compuesto por muchos documentos, se te ofrece una guía de lectura que explica qué encontrarás en cada documento.
Consulta el archivo de información: Descubre una presentación resumida del proyecto.
Reunión con la Comisión de Investigación
En Fontenay-sous-Bois,
La Casa de la Vida Ciudadana y Asociativa, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:
- Lunes 28 de febrero de 14:00 a 17:00
En Montreuil
Centro comunitario, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:
- Martes 1 de marzo de 14:00 a 17:00
Neuilly-Plaisance
Hôtel de Ville, 6 rue du Général de Gaulle:
- Martes 1 de marzo de 14:00 a 17:00
En París 12º
Ayuntamiento del distrito 12 Oficina AG10 – en la planta baja – cerca de la recepción general, 130 avenue Daumesnil:
- Lunes, 28 de febrero de 9 a.m. a 12 p.m.
En Vincennes
Edificio Cœur de Ville, Salle des Académiciens (planta baja), 98 rue de Fontenay:
- Martes 1 de marzo de 15:00 a 18:00
Dando feedback sobre el proyecto
- Online, en el registro electrónico: prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.enquetepublique.net
- Por correo electrónico: [email protected]
- Por correo, a la sede de la investigación:
A la atención de la Comisión de Investigación para la ampliación del Metro 1
Prefectura de Val-de-Marne
Dirección para la Coordinación de Políticas Públicas y Apoyo Territorial
Oficina de Medio Ambiente y Procedimientos de Servicios Públicos
21-29 avenida Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- En los registros en papel disponibles:
