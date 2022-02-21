Nueva reunión pública el jueves 24 de febrero a las 18:30

Fecha de publicación: 21 de febrero de 2022

Como parte de la investigación pública en curso sobre el proyecto de ampliación del metro 1 en Val de Fontenay, que finaliza el 2 de marzo de 2022, se está organizando una reunión pública adicional a petición de la Comisión de Investigación y en colaboración con la Prefectura de Val-de-Marne.

Esta tercera reunión pública se celebrará el siguiente:

Jueves 24 de febrero a las 18:30.

en la Salle des Fêtes en Neuilly-Plaisance

11 avenue du Maréchal Foch

El pase de vacunación se solicitará en la entrada de la habitación



La investigación pública continúa hasta el 2 de marzo de 2022

Para más información, consulte el expediente de investigación

En línea, en este sitio de la biblioteca multimedia

En línea, en la página web de la investigación pública

En la sede de la investigación pública:

Prefectura de Val-de-Marne

Dirección para la Coordinación de Políticas Públicas y Apoyo Territorial

Oficina de Medio Ambiente y Procedimientos de Servicios Públicos

21-29 avenida Charles de Gaulle

94000 CRETEIL

Prefectura de Val-de-Marne Dirección para la Coordinación de Políticas Públicas y Apoyo Territorial Oficina de Medio Ambiente y Procedimientos de Servicios Públicos 21-29 avenida Charles de Gaulle 94000 CRETEIL En las oficinas (véanse fechas, horarios y lugares más abajo)

Como el archivo es un documento muy grande compuesto por muchos documentos, se te ofrece una guía de lectura que explica qué encontrarás en cada documento.

Consulta el archivo de información: Descubre una presentación resumida del proyecto.

Reunión con la Comisión de Investigación

En Fontenay-sous-Bois,

La Casa de la Vida Ciudadana y Asociativa, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:

Lunes 28 de febrero de 14:00 a 17:00

En Montreuil

Centro comunitario, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:

Martes 1 de marzo de 14:00 a 17:00

Neuilly-Plaisance

Hôtel de Ville, 6 rue du Général de Gaulle:

Martes 1 de marzo de 14:00 a 17:00

En París 12º

Ayuntamiento del distrito 12 Oficina AG10 – en la planta baja – cerca de la recepción general, 130 avenue Daumesnil:

Lunes, 28 de febrero de 9 a.m. a 12 p.m.

En Vincennes

Edificio Cœur de Ville, Salle des Académiciens (planta baja), 98 rue de Fontenay:

Martes 1 de marzo de 15:00 a 18:00

Dando feedback sobre el proyecto