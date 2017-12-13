Participa en la consulta sobre el nuevo acceso RER A al Val de Fontenay
Publicado el-
Actualizado el
Fecha de publicación: 13 de diciembre de 2017
- creación de un paso subterráneo hacia el este, Allée des Sablons. Esto permitirá crear un mejor cruce norte-sur al este del centro, especialmente en la salida por la mañana para el RER A desde París, y preparará la futura conexión con las líneas de metro 1 y 15.
Para más información, visita:
- El folleto de consulta
- los paneles de la exposición en la estación Val de Fontenay
- La página web del proyecto www.ratp.fr/concertations
Puedes expresarte:
- devolviendo el cupón T adjunto al folleto (gratis);
- Por correo electrónico a [email protected]