Más de 220 personas en la última reunión pública en Fontenay-sous-Bois

Fecha de publicación: 18 de diciembre de 2014

Más de 220 personas asistieron a la tercera y última reunión pública que tuvo lugar anoche en la escuela Michelet de Fontenay-sous-Bois.

Tras la presentación del proyecto, un tiempo de intercambio permitió al público hacer preguntas. Muchas intervenciones bien argumentadas se centraron especialmente en la ubicación de las estaciones y la elección de la ruta.

Descarga la presentación de diapositivas

Esta reunión también fue una oportunidad para que los propietarios del proyecto y el garante extrajeran las primeras lecciones de la consulta.

Hasta la fecha se han recopilado más de 2.000 reseñas. Hay muchas expresiones sobre la idoneidad del proyecto, con una mayoría de opiniones favorables. La consulta también estuvo marcada por cuestiones relacionadas con el calendario, la financiación y la mejora del transporte existente. Pero sobre todo son los resorts y las rutas las que más te han interesado. Todos ellos fueron objeto de comentarios y propuestas que se tendrán en cuenta en el informe.

Agradecemos a las muchas personas que participaron en las reuniones públicas.

La consulta continúa hasta el 10 de enero. Después, el STIF y la RATP analizarán todas las opiniones expresadas para redactar el informe de la consulta.