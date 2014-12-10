Un repaso a la reunión de pasajeros en la estación de Château de Vincennes

Fecha de publicación: 10 de diciembre de 2014

El STIF y la RATP estuvieron presentes ayer al final de la tarde en la estación Château de Vincennes y en la estación de autobuses para informar a los usuarios sobre el proyecto. Agradecieron a los viajeros que hicieron preguntas y expresaron sus opiniones. Una variedad de temas alimentaron las discusiones: el calendario del proyecto, el alquiler de futuras estaciones, los efectos en la operación de la actual Línea 1, etc.

Las opiniones expresadas durante la reunión serán tomadas en cuenta en los resultados de la consulta.

Les recordamos que la última reunión pública tendrá lugar el miércoles 17 de diciembre en Fontenay-sous-Bois a las 19:30 horas.

El informe de la reunión.