Sala llena para la segunda reunión pública en Montreuil

Fecha de publicación: 4 de diciembre de 2014

Unas 250 personas asistieron a la segunda reunión pública que tuvo lugar anoche en el complejo deportivo Arthur-Ashe en Montreuil, en el distrito de Bel Air-Grands Pêchers. Tras un periodo de presentación del proyecto por parte de la STIF y la RATP, se plantearon muchas preguntas, en particular sobre la ubicación de las estaciones y su acceso, sobre la red actual de autobuses y sobre otros proyectos de transporte previstos en la zona (extensión del tranvía T1 hasta Val de Fontenay y la extensión de la línea 11 hasta Rosny Bois Perrier).

La próxima reunión pública tendrá lugar en Fontenay-sous-Bois el miércoles 17 de diciembre de 2014 a partir de las 19:30 horas en la escuela Michelet.

Descarga la presentación de la presentación del proyecto