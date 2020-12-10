Diagrama esquemático y expediente de consulta pública aprobados

Fecha de publicación: 10 de diciembre de 2020

El 9 de diciembre de 2020, el Consejo de Île-de-France Mobilités aprobó el diagrama esquemático y el expediente de investigación pública para el proyecto de ampliación del Metro 1 hasta Val de Fontenay.

Los estudios esquemáticos permitieron profundizar en la ruta y la posición de las estaciones según un enfoque multicriterio vinculado a la oferta de transporte, el entorno urbano, la viabilidad técnica y el coste asociado. El proyecto incluye:

-Una estación de Les Rigollots para los habitantes de Vincennes y Fontenay-sous-Bois, situada alrededor del cruce de Rigollots, en la intersección de la Avenue de la République y la Avenue de Stalingrad, especialmente por su buena visibilidad y su limitado impacto en la RD 143 durante las obras.

- Una estación de Grands Pêchers al sur de Montreuil y en la frontera con Fontenay-sous-Bois, ofreciendo así una nueva posibilidad de transporte para los habitantes y el servicio de las instalaciones de este sector (en particular, escuelas, universidades e instalaciones deportivas).

- Una estación Val de Fontenay en el corazón del centro de intercambios multimodal. Estará situada cerca de la futura estación del Metro 15 East y de las rutas RER A y E, así como de la futura terminal de la T1 ampliada. Por tanto, esta estación ofrecerá muchas posibilidades para que las conexiones se desplacen con mayor facilidad.

Los actores del proyecto (Estado, región de Île-de-France, autoridades locales, municipios, establecimientos públicos territoriales y departamentos) participaron en estos estudios y en las decisiones.

¿El siguiente paso?

El expediente de la investigación pública será examinado por el Prefecto de Val-de-Marne. Este archivo presenta los diversos estudios realizados, el proyecto en detalle y su impacto en el medio ambiente. Puede ser consultado y comentado por el público durante la investigación pública realizada bajo el amparo de una comisión de investigación.

La investigación pública está prevista para la segunda mitad de 2021.

>> Descargar, la deliberación del consejo de administración de Île-de-France Mobilités y el diagrama de principios completo.