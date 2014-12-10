Tercera reunión pública en Fontenay-sous-Bois el 17 de diciembre de 2014

Fecha de publicación: 10 de diciembre de 2014

La STIF y la RATP esperan verle el miércoles 17 de diciembre de 2014 a partir de las 19:30 para la última reunión pública de la consulta sobre la ampliación de la línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay. Tras la presentación del proyecto, un tiempo de intercambio permitirá a todos dar su opinión y hacer preguntas a los responsables del proyecto.

La reunión pública está abierta a todos, se celebrará en la École Michelet – 1 Rue Alfred de Musset – 94120 Fontenay-sous-Bois (mapa de acceso)

También puedes seguir esta reunión pública en directo en la account@ProlongerL1 del proyecto en Twitter