Un momento de convivencia en el mercado de Diderot

Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2014

Hubo muchas preguntas y expresiones sobre la extensión de la línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay la mañana del sábado 22 de noviembre en el mercado Diderot de Vincennes. STIF y RATP quieren agradecer a las muchas personas que vinieron a conocer más sobre el stand dedicado al proyecto. Se han formulado diversas opiniones: ubicación de la estación de Rigollots, calendario de construcción, fecha de puesta en marcha, financiación, etc.

Las opiniones expresadas durante la reunión serán consideradas en la evaluación de la consulta y la continuación de los estudios.

El informe de la reunión