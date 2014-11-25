Una gran audiencia para la primera reunión pública

Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2014

Unas 180 personas asistieron a la primera reunión pública que tuvo lugar anoche en Vincennes. Tras un periodo de presentación del proyecto por parte del STIF y la RATP, se plantearon muchas preguntas sobre temas desde la reorganización de la red de autobuses hasta la puesta en marcha de la ampliación, la mejora de la red de transporte existente, las rutas propuestas para consulta, las molestias relacionadas con las obras, la financiación y los roles de los propietarios del proyecto, Etcetera.

Descarga la presentación de la presentación del proyecto

La próxima reunión pública tendrá lugar en Montreuil el martes 2 de diciembre de 2014.