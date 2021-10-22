El ahorro de tiempo que aportó la ampliación

En general, los usuarios del Metro 1 se beneficiarán de un ahorro medio de tiempo de unos 8 minutos en comparación con hoy en sus desplazamientos en transporte público.

El trayecto entre el Château de Vincennes y Val de Fontenay durará entre 6 y 7 minutos.

Además de la velocidad de los viajes, la frecuencia y regularidad del Metro 1 extendido garantizarán buenas condiciones de transporte. El intervalo entre los metros de la línea 1 será mucho más corto que el de los autobuses:

• Durante la hora punta, 1 minuto y 35 segundos frente a los 4 minutos del autobús 118 y 8 minutos del autobús 124,

• Durante las horas valle, 3 minutos y 20 segundos en lugar de 12 minutos para los autobuses 118 y 124.