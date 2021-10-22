Ahorro de tiempo
El Metro 1 extendido hasta Val de Fontenay ofrecerá a los pasajeros de la extensión un ahorro de tiempo significativo. Este ahorro de tiempo seráespecialmente importante para los futuros usuarios de las nuevas estaciones intermedias Les Rigollots y Grands Pêchers, y en menor medida para los usuarios de la futura estación turística de Val de Fontenay.
El ahorro de tiempo que aportó la ampliación
En general, los usuarios del Metro 1 se beneficiarán de un ahorro medio de tiempo de unos 8 minutos en comparación con hoy en sus desplazamientos en transporte público.
El trayecto entre el Château de Vincennes y Val de Fontenay durará entre 6 y 7 minutos.
Además de la velocidad de los viajes, la frecuencia y regularidad del Metro 1 extendido garantizarán buenas condiciones de transporte. El intervalo entre los metros de la línea 1 será mucho más corto que el de los autobuses:
• Durante la hora punta, 1 minuto y 35 segundos frente a los 4 minutos del autobús 118 y 8 minutos del autobús 124,
• Durante las horas valle, 3 minutos y 20 segundos en lugar de 12 minutos para los autobuses 118 y 124.