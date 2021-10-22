Los objetivos del proyecto

1. Mejorar el acceso a los centros de empleo y estudio y a las principales instalaciones de la región

La ampliación del Metro 1 tiene como objetivo fortalecer la red de transporte público en el este de la región de Île-de-France. El Metro 1 estará conectado con la red de transporte existente (RER A, RER E, red de autobuses) y en proyecto (tranvía T1, Metro 15 Est, Bus Bords de Marne).

Las zonas de vivienda atendidas se beneficiarán de un nuevo enlace, lo que permitirá acceder a los centros de empleo de París y, en particular, a La Défense, a los centros universitarios y a las principales instalaciones de la metrópoli.

La ampliación del Metro 1 proporcionará a los distritos servidos un enlace y conexiones eficientes, en particular para llegar a las redes ferroviarias (RER A y E) situadas en las afueras del sector cruzado.