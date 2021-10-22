Los objetivos del proyecto
1. Mejorar el acceso a los centros de empleo y estudio y a las principales instalaciones de la región
La ampliación del Metro 1 tiene como objetivo fortalecer la red de transporte público en el este de la región de Île-de-France. El Metro 1 estará conectado con la red de transporte existente (RER A, RER E, red de autobuses) y en proyecto (tranvía T1, Metro 15 Est, Bus Bords de Marne).
Las zonas de vivienda atendidas se beneficiarán de un nuevo enlace, lo que permitirá acceder a los centros de empleo de París y, en particular, a La Défense, a los centros universitarios y a las principales instalaciones de la metrópoli.
La ampliación del Metro 1 proporcionará a los distritos servidos un enlace y conexiones eficientes, en particular para llegar a las redes ferroviarias (RER A y E) situadas en las afueras del sector cruzado.
2. Promover el cambio modal y ofrecer una alternativa fiable y cómoda al coche privado para viajar
La ampliación del Metro 1 pretende ofrecer una alternativa eficiente al uso del coche privado para los desplazamientos diarios en los municipios atendidos o para viajes hacia o desde Seine-Saint-Denis o Val-de-Marne.
La ampliación del Metro 1 promoverá el cambio modal desde la carretera, contribuyendo así a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para 2035, se estima que el 6,5% de los pasajeros que utilicen la extensión serán antiguos usuarios de coches transferidos al metro.
Desplazamientos
El 45% de los viajes de ida a casa al trabajo en el área de estudio se originan o están destinados a París o a los Hauts-de-Seine, lo que indica la necesidad de un vínculo más directo entre el área de estudio y la capital.
3. Apoyar el desarrollo de los territorios atendidos
Los municipios de Vincennes, Montreuil y Fontenay-sous-Bois servidos por el proyecto constituyen una importante zona habitable en el este de París con 230.000 habitantes y casi 105.000 empleos (fuente: INSEE 2016). Para 2035, se espera que la población crezca un 14% y que el número de empleos en este sector aumente un 20% (Fuente: INSEE-IPR).
La ampliación del Metro 1 fortalecerá el desarrollo de este territorio, que es estratégico para la región de Île-de-France. Contribuirá al éxito de las principales operaciones de desarrollo emprendidas o que se realizarán en la zona, especialmente en el sector del Val de Fontenay, y participará en el reequilibrio del oeste/este de la región.
El Cúmulo del Val de Fontenay, un territorio cambiante
El sector del Val de Fontenay está experimentando una fuerte dinámica de desarrollo tanto en términos de transporte como de desarrollo urbano. Para 2035, el centro de la estación Val de Fontenay acogerá la llegada de nuevas líneas de transporte (Metro 1 ampliado, Metro 15 al este del Grand Paris Express, tranvía T1 y Bus Bords de Marne) y numerosos proyectos urbanos. Para 2035, el número de pasajeros en la estación de Val de Fontenay aumentará un 115%. Un proyecto para remodelar el centro de la estación está en fase de estudio preliminar de diseño (AVP): se ocupa de los espacios dentro de la estación para mejorar el tráfico de pasajeros y las conexiones, y de los espacios alrededor de la estación para facilitar la intermodalidad (peatones, bicicletas, autobuses, etc.). Los objetivos del proyecto de remodelación del centro de la estación están, por un lado, orientados a mejorar el funcionamiento de la estación actual, en particular a hacerla plenamente accesible y a disociar al máximo la operación del RER A y E, y por otro lado, a apoyar el aumento del tráfico provocado por el desarrollo de la oferta de transporte y la dinámica urbana del sector. Descubre más en la web del proyecto