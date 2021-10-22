Consulta
Tras los estudios del Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP), se organizó una consulta sobre el proyecto para extender la línea 1 hasta Val de Fontenay, conforme al Código Medioambiental.
El 4 de junio de 2014, la Comisión Nacional para el Debate Público (CNDP) recomendó la organización de una consulta con el público, bajo el amparo de una persona independiente que sería el garante. El 2 de julio de 2014, nombró a la señora Claude Brévan como aval de la consulta.
La consulta tuvo lugar del 10 de noviembre de 2014 al 10 de enero de 2015. Sus objetivos eran:
- Para informar a los habitantes, funcionarios electos y actores económicos y asociados de los municipios se cruzaron sobre el proyecto
- Intercambiar con estos últimos para escuchar su opinión y enriquecer el proyecto según sus propuestas
Como parte de la consulta preliminar, se presentaron al público tres variantes de ruta para su opinión. Esta consulta ha generado una participación significativa y rica de residentes, usuarios y partes interesadas de todos los territorios.
El balance
El 8 de julio de 2015, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités (entonces Syndicat des Transports d'Île-de-France – STIF) adoptó los resultados de la consulta sobre la ampliación de la línea 1 hasta Val de Fontenay, dando todas las opiniones expresadas a través de la página web, los mapas en T y las reuniones públicas. El informe tiene en cuenta las lecciones aprendidas de la consulta y toma nota del informe elaborado por el garante de la consulta.
Valoración de la consulta
Février 2015
Resumen de los resultados de la consulta
Février 2015
Informe del Aval
El Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités decidió entonces continuar los estudios basándose en:
- Dos variantes del resort Les Rigollots, y para proponer al final del diagrama esquemático, la variante elegida
- Una estación terminal al este de la estación Val de Fontenay, un factor en el buen rendimiento de la línea 1 ampliada y que garantiza una buena calidad de conexión
- Un aprofundamiento de la ruta 1 que pasa por la estación intermedia de Grands Pêchers y la ruta alternativa que sirve al cruce de Verdún y permite un final en Val de Fontenay Este, para luego proponer dentro del marco del diagrama principal la variante elegida.
Desde la consulta hasta la investigación pública
Entre la consulta de 2014 y la investigación pública de 2022, el diálogo con el territorio continuó a medida que avanzaban los estudios.
En la reunión del comité de seguimiento del 19 de octubre de 2016, que reunió a los socios y funcionarios electos implicados en la ampliación, Île-de-France Mobilités presentó las conclusiones de los estudios sobre variantes intermedias de estaciones realizados con la RATP. La elección de la ruta que pasaba por la estación de Grands Pêchers fue retenida por todos los socios para la continuación de los estudios esquemáticos.
Estos estudios pretendían profundizar en la solución elegida entre las diferentes variantes. Al mismo tiempo, las autoridades locales afectadas por la ruta han participado en intercambios regulares.
Todas estas discusiones, que se llevaron a cabo en paralelo con la realización de los estudios, llevaron a Île-de-France Mobilités y RATP a optimizar el proyecto presentado en consulta, mediante varios cambios, sin modificar las características principales del proyecto.