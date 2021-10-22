El balance

Tras los estudios del Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP), se organizó una consulta sobre el proyecto para extender la línea 1 hasta Val de Fontenay, conforme al Código Medioambiental.

El 4 de junio de 2014, la Comisión Nacional para el Debate Público (CNDP) recomendó la organización de una consulta con el público, bajo el amparo de una persona independiente que sería el garante. El 2 de julio de 2014, nombró a la señora Claude Brévan como aval de la consulta.

La consulta tuvo lugar del 10 de noviembre de 2014 al 10 de enero de 2015. Sus objetivos eran:

Para informar a los habitantes, funcionarios electos y actores económicos y asociados de los municipios se cruzaron sobre el proyecto

Intercambiar con estos últimos para escuchar su opinión y enriquecer el proyecto según sus propuestas

Como parte de la consulta preliminar, se presentaron al público tres variantes de ruta para su opinión. Esta consulta ha generado una participación significativa y rica de residentes, usuarios y partes interesadas de todos los territorios.