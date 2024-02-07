AmpliaciónChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay
Investigaciones públicas
Diagrama esquemático
Deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 12/09/2020
Diagrama esquemático
2021. Expediente de Investigación Pública
Guía de lectura para el expediente de la investigación pública
Anexo A - Información Legal y Administrativa
Prueba B - Nota explicativa
Exhibición C - Plano del sitio
Exhibición D - Plan General de Obras
Ejemplo E - Declaración de Impacto - Capítulo 0 - Introducción
Anexo E - Declaración de impacto - Capítulo 1 - Resumen no técnico
Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 2 - Alternativas
Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 3 - Descripción del proyecto
Anexo E - Declaración de impacto - Capítulo 4 - Declaración inicial (1/2)
Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 4 - Declaración inicial (2/2)
Anexo E - Declaración de impacto - Capítulo 5 - Impactos y medidas
Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 6 - Vulnerabilidad al cambio climático y peligros importantes
Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 7 - Infraestructura de transporte
Anexo E - Evaluación de impacto - Capítulo 8 - Implicaciones de Natura 2000
Ejemplo E - Declaración de impacto - Capítulo 9 - Métodos y autores
Anexo F - Estimación resumida de gastos
Ejemplo G - Evaluación socioeconómica
Prueba H - Compatibilidad de documentos de planificación urbana
Prueba I - Apéndices (1/2)
Prueba I - Apéndices (2/2)
2022. Investigación pública
Deliberación del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 12/09/2021
Orden interprefectural - aviso de investigación pública
Orden interprefectural - aviso de investigación pública - anexos
Informe de la Comisión de Investigación
Opiniones y conclusiones fundamentadas del Comité de Investigación
Publicaciones de la investigación pública
Cartel de la investigación pública
Paquete informativo
Nota de prensa
Cartel de la Investigación Pública - 3ª reunión
2022. Declaración del proyecto
Deliberación del Consejo de Administración el 12/07/2022
Apéndice 1 a la Deliberación del Consejo de Administración de 12/07/2022
Apéndice 2 a la deliberación del Consejo de Administración del 07/12/2022
2022. Decisión estatal
Comunicado de prensa de IDFM tras la decisión del Estado
