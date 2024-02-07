MetroLínea 1

AmpliaciónChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Consulta

Publicado el

Objetivos y características principales de 2013

PDF

Objetivos y características clave

8.2 MiB

PDF

Deliberación del STIF del 10 de diciembre de 2013

118.2 KiB

2014-2015: Evaluación de la consulta

PDF

Valoración de la consulta

2.2 MiB

PDF

Resumen de los resultados de la consulta

697.3 KiB

PDF

Informe del Aval

161.0 KiB

PDF

L1VDF-Apéndices del balance

16.3 MiB

PDF

Valoración de la consulta interactiva

18.4 MiB

PDF

Aprobación del informe de consulta

691.7 KiB

Evaluación de la consulta

PDF

Resultados del cuestionario

558.7 KiB

PDF

Cuestionario de consulta

325.6 KiB

Decisiones del CNDP

PDF

Decisión del CNDP de 2 de julio de 2014

368.2 KiB

PDF

Decisión del CNDP del 4 de junio de 2014

507.4 KiB