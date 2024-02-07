AmpliaciónChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay
Objetivos y características principales de 2013
Objetivos y características clave
8.2 MiB
Deliberación del STIF del 10 de diciembre de 2013
118.2 KiB
2014-2015: Evaluación de la consulta
Valoración de la consulta
2.2 MiB
Resumen de los resultados de la consulta
697.3 KiB
Informe del Aval
161.0 KiB
L1VDF-Apéndices del balance
16.3 MiB
Valoración de la consulta interactiva
18.4 MiB
Aprobación del informe de consulta
691.7 KiB
Evaluación de la consulta
Resultados del cuestionario
558.7 KiB
Cuestionario de consulta
325.6 KiB
Decisiones del CNDP
Decisión del CNDP de 2 de julio de 2014
368.2 KiB
Decisión del CNDP del 4 de junio de 2014
507.4 KiB